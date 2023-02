Farnesina: ciclo incontri Encounters, previste domani a Londra conversazioni su giustizia e letteratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata d’Italia e l’Istituto italiano di cultura a Londra propongono per il primo marzo nell’ambito di Encounters, ciclo di incontri dedicato all’analisi dell’attualità da parte di esperti di scienze naturali, sociali e umanistiche, un evento dedicato ai temi della giustizia, della transizione sociale e della letteratura nel mondo digitale. Lo riferisce la Farnesina in un comunicato. Durante l’incontro, Alessandra Sannella, professore associato e delegata del rettore per lo sviluppo sostenibile presso l’Università di Cassino, parlerà di giustizia sociale e cambiamento climatico, con particolare riferimento all’accesso al cibo, alla salute e ai conflitti. Federica Pedriali, docente di Metateoria letteraria e Studi italiani moderni presso l’Università di Edinburgh e research affiliate presso l’Edinburgh Futures Institute, discuterà invece di letteratura nel mondo digitale.(Com)