Difesa-sport: primo tavolo congiunto della XIX legislatura (2)

- Il ministro Abodi si è soffermato sul profondo legame che unisce sport, giovani e difesa. “Da oggi - ha detto il ministro Abodi - costruiamo insieme al ministero della Difesa un’agenda comune che sarà caratterizzata da sinergie sistematiche nel rispetto dei ruoli per raggiungere obiettivi comuni: collaboreremo per migliorare le infrastrutture sportive militari, valorizzare il contributo degli atleti dei gruppi sportivi militari anche nel confronto con i giovani, rilanciare le opportunità offerte dei centri estivi a base sportiva nelle strutture militari. Sono profondamente convinto che le deleghe di governo relative a sport e giovani possano e debbano trovare attuazione anche in politiche e azioni interdisciplinari tra i ministeri e, in questo senso, la difesa è un interlocutore prezioso, ricco di valori e contenuti. Ringrazio infine il ministro Crosetto e la sottosegretaria Rauti per quanto ci siamo ripromessi di fare insieme, nel migliore dei modi e nei tempi adeguati, anche nell’ambito dell’organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026”. (segue) (Com)