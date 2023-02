Marche: Savino, accreditati primi 96,7 milioni di euro per alluvione, frutto di lavoro squadra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arrivo della prima tranche dei fondi stanziati dal governo a beneficio delle comunità marchigiane colpite dall'alluvione del settembre 2022 “è un'ottima notizia. Si tratta dell'arrivo di una prima somma, a fronte del totale dei 400 milioni programmati per l'alluvione nel triennio 2022-2024”. Così in una nota il sottosegretario all'Economia e Finanze con delega al dissesto idrogeologico, Lucia Albano. “L'esecutivo ha confermato la propria vicinanza alle popolazioni duramente colpite dalla calamità, come ribadito dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni già nel suo discorso di insediamento, e mostrato un'attenzione particolare verso i temi del dissesto idrogeologico. È il risultato frutto di un lavoro di squadra che parte dai territori e dal presidente Acquaroli per culminare con l'azione di governo. La buona politica porta buoni frutti", aggiunge Savino. (Rin)