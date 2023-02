Iran: altre 35 studentesse avvelenate in una scuola a Pardis vicino Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altre 35 studentesse iraniane sono state ricoverate in ospedale a seguito dell'inalazione di un gas tossico all'interno di una scuola nel governatorato di Teheran. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa iraniana "Tasnim", l'ennesimo caso di avvelenamento è avvenuto presso la scuola femminile Khayyam nella città di Pardis, nella provincia di Teheran. Dalla fine di novembre, centinaia di casi di avvelenamento respiratorio sono stati segnalati in diverse scuole e istituti di Qom, uno dei principali centri religiosi e culturali dell’Iran, con episodi registrati anche a Teheran, Shiraz e Ardebil. Il governo non ha determinato con precisione la causa degli avvelenamenti, osservando tuttavia che potrebbero essere opera di fanatici religiosi che vogliono impedire alle ragazze di frequentare la scuola. A seguito dell’ondata di protesta iniziata con la morte della 22enne curda, Mahsa Amini, avvenuta lo scorso 16 settembre mentre si trovava in custodia della polizia morale iraniana a Teheran per aver indossato male il velo islamico, in centinaia di scuole studentesse adolescenti hanno inscenato manifestazioni e scioperi e molte si sono tolte l'hijab (il velo islamico) per protesta. (segue) (Res)