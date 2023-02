Iran: altre 35 studentesse avvelenate in una scuola a Pardis vicino Teheran (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi, sul caso si è espresso il vice ministro dell'Istruzione iraniano Younes Panahi, secondo cui l'avvelenamento seriale di studentesse nella città religiosa di Qom e in altre città è stato "intenzionale". Secondo Panahi, "si è scoperto che alcune persone volevano che tutte le scuole, in particolare le scuole femminili, fossero chiuse". In base a quanto dichiarato dal viceministro, “i composti chimici usati per avvelenare gli studenti non sono prodotti chimici di guerra, e gli studenti avvelenati non hanno bisogno di trattamenti aggressivi, e una grande percentuale degli agenti chimici usati sono curabili". (segue) (Res)