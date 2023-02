Iran: altre 35 studentesse avvelenate in una scuola a Pardis vicino Teheran (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche Homayoun Sameh Najafabadi, membro della commissione sanitaria del parlamento, ha confermato in un'intervista al sito “Didbaniran” che l'avvelenamento delle studentesse nelle scuole di Qom e Borujerd è intenzionale. Queste dichiarazioni giungono dopo che il ministro dell’Istruzione, Youssef Nouri, aveva bollato come “voci” le notizie sull'avvelenamento di studentesse, sostenendo che gli studenti portati in ospedale erano affetti da altre patologie. Tuttavia, i casi sono proseguiti e lo scorso 26 febbraio, il vicegovernatore della provincia del Lorestan, Majid Monemi, ha affermato che 50 studentesse di una scuola superiore a Borujerd, nell'Iran occidentale, sono state nuovamente avvelenate. Tuttavia, secondo quanto riportato su Twitter dalla giornalista Fereshteh Sadeghi, i caso di avvelenamento a Borujerd avrebbero interessato altri istituti scolastici, compresa una scuola superiore maschile, e le giovani intossicate sarebbero oltre 250. (Res)