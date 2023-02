Auto: Bonelli (Avs), destra con voto contrario danneggia economia e salute cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di regolamento europeo a cui il nostro Governo voterà contro “avrebbe un impatto positivo sulla salute degli italiani e degli europei. Dobbiamo purtroppo ricordare che a causa dello smog delle grandi città in Italia ogni anno 56 mila persone perdono la vita, con costi economici e sociali drammatici. Ancora una volta la questione ambientale e della salute delle persone è dimenticata da questa destra". Così in una nota Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa verde e deputato di Verdi e Sinistra. "Pichetto Fratin annuncia che voterà contro la proposta di Regolamento europeo per lo stop alla produzione e vendita di auto e van con motori termici al 2035. Mentre tutta l'industria del mondo, a partire da quella europea, ha convertito o sta convertendo le proprio filiere industriali per il passaggio dal motore endotermico a quello elettrico, come al solito arrivano le forze della conservazione contro la modernità e l'innovazione, come quelle di questo Governo, che dicono no a tutto”, aggiunge Bonelli. (Rin)