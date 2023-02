Ambiente: Ispra, presentato Mer, progetto Pnrr per ricostruire mari italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un progetto per il ripristino e la protezione dei fondali e degli habitat marini, il rafforzamento del sistema nazionale di osservazione degli ecosistemi marini e costieri e la mappatura degli habitat costieri e marini di interesse conservazionistico nelle acque italiane. È il tema al centro del convegno "Conoscere e proteggere i mare per una vera economia blu”, durante il quale è stato presentato il progetto Mer (Marine ecosystem restoration), il più grande progetto sul mare nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che vede Ispra come soggetto attuatore e il ministero per l’Ambiente e la Sicurezza energetica come amministrazione titolare del finanziamento di 400 milioni di euro per il 2022-2026. “Il progetto Mer vuole assicurare il raggiungimento del Buono stato ambientale dei mari italiani tramite una conoscenza approfondita degli ecosistemi e offrire soluzioni per affrontare le sfide rappresentate dai cambiamenti climatici”, ha dichiarato il presidente Ispra, Stefano Laporta, intervenendo nel corso del convegno. Secondo il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, “il progetto Mer ci aiuterà a riparare a distrazioni passate in cui il mare è stato sfruttato”. “Impegno e passione di Ispra - ha aggiunto il ministro - ci consentiranno di capire come intervenire, un osservatorio sui fondali che farà da guida non solo per il mondo scientifico". Tra attività previste dal progetto ci sono la ricostruzione di 15 aree con Posidonia Oceanica, l’individuazione e il ripristino di almeno 15 aree dove sono presenti attrezzi da pesca abbandonati, la mappatura di circa 90 monti sottomarini localizzati nel Mar Ligure, l’Alto e il Basso Tirreno, il Mar di Sardegna, il Mar Ionio ed il Mare Adriatico meridionale per una superficie stimata di circa 14.000 chilometri quadri, e una nuova unità navale in grado di sondare i fondali fino a 4.000 metri. (segue) (Rin)