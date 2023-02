Ambiente: Ispra, presentato Mer, progetto Pnrr per ricostruire mari italiani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Strategia europea per la Biodiversità richiede per il 2030 di proteggere il 30 per cento dei mari europei e il 10 per cento in modo rigoroso in ciascun Paese dell’Unione, ma il progetto va oltre gli obiettivi di tutela e protezione: propone infatti di invertire il degrado degli ecosistemi mediante interventi di ripristino che fanno uso di protocolli consolidati, ma su una scala spaziale molto vasta mai tentata prima. Gli interventi di ripristino riguarderanno i letti ad ostriche nell’Adriatico, le praterie a Posidonia oceanica, o altre fanerogame marine, il coralligeno e le foreste a Cystoseira. Nel dettaglio, fra le attività del progetto è prevista la ricostruzione di banchi di ostrica piatta europea (Ostrea edulis) in ben cinque Regioni dell'Adriatico: Friuli Venezia-Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Marche e Abruzzo. A livello globale, si stima che l'85 per cento dei banchi naturali di ostriche sia andato perduto, rendendo questo habitat uno dei più minacciati al mondo. Altro elemento senza precedenti del Progetto è la mappatura degli habitat costieri di tutta la costa italiana. Le mappature di Posidonia oceanica erano state realizzate in passato nel corso di più anni; ora si prevede di cartografarla in un unico lasso temporale. Saranno utilizzati sensori in grado di coprire 17.581 chilometri quadrati di superficie da investigare, sensori da aereo e da satellite su una superficie pari a 10.200 chilometri quadrati, la tecnologia Multibeam (la più utilizzata per gli studi batimetrici che utilizza la propagazione delle onde acustiche) su una superficie pari a 4.000 chilometri quadrati e acquisizioni in situ mediante Autonomous underwater vehicle (una specie di drone subacqueo) per coprire 4.000 chilometri di costa lineari. (segue) (Rin)