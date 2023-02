Ambiente: Ispra, presentato Mer, progetto Pnrr per ricostruire mari italiani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Previsto anche il monitoraggio mediante antenne radar Hf costieri (una strumentazione che consente il monitoraggio da remoto della circolazione marina superficiale) che prevede l’istallazione di 13 nuove antenne e la manutenzione di 7 antenne esistenti con una copertura totale di mare di circa 9.800 chilometri quadrati; così come la realizzazione di una nuova rete nazionale di boe d’altura per il monitoraggio del moto ondoso, delle correnti marine e dei parametri meteo, aggiungendosi alla già esistente Rete ondametrica nazionale (Ron). Si prevede di installare a diverse miglia dalla costa, all’interno della futura Zona economica esclusiva (Zee), almeno sei stazioni di monitoraggio su fondali fino a 1.000 metri ed almeno quattro stazioni di monitoraggio su fondali fino a 3.000 metri. Sarà poi ripristinata la Rete ondametrica con i suoi 15 punti di monitoraggio, uniformemente distribuiti lungo le coste nazionali, integrando i sensori ondametrici con misuratori di corrente e strumentazione utile alla completa definizione del clima marino e meteorologico, che fornirà elementi fondamentali per gli scenari di cambiamenti climatici che interesseranno la nostra penisola nei prossimi anni e decenni. Per gli habitat profondi saranno mappati circa 90 monti sottomarini (seamounts), localizzati nel Mar Ligure, l’Alto e il Basso Tirreno, il Mar di Sardegna, il Mar Ionio ed il Mare Adriatico meridionale, per una superficie stimata di circa 14.000 chilometri quadrati. Per fare ciò, si utilizzeranno robot sottomarini (Rov) in grado di registrare video in alta definizione e strumenti acustici ad alta risoluzione, con una unità navale che lavori H24 per oltre 200 giornate di attività l’anno nel periodo 2024-2025-2026. Ci sarà anche il ripristino delle praterie a Posidonia oceanica, coralligeno e foreste a Cystoseira saranno affiancati da specifiche azioni di protezione delle aree, con l’obiettivo di promuovere ed accelerare il loro naturale recupero e ripristinare la connettività̀ ecologica. Sono in corso di valutazione oltre 15 aree da ripristinare lungo tutta la penisola. Inoltre i dati Ispra mostrano che l’86,5 per cento dei rifiuti in mare è legato alle attività di pesca e il 94 per cento di questi sono reti abbandonate. Il progetto Mer prevede l’individuazione ed il ripristino di almeno 15 aree dove sono presenti attrezzi da pesca e/o di acquacoltura abbandonati, preservando la fauna e flora locali. (Rin)