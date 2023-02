Ue: Gentiloni, ai nazionalismi non è andata bene negli ultimi anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai nazionalismi non è andata bene negli ultimi due o tre anni, che sono stati anni di avanzamento per la sovranità europea. Lo ha dichiarato il commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni, intervenendo alla presentazione del libro "Europa sovrana" della giornalista Angela Mauro. "I nazionalismi non hanno vissuto una buona crisi pandemica perché gestiscono bene crisi che loro stessi alimentano, come le migrazioni. Ma se le crisi sono inaspettate, come nel caso della pandemia, allora è un problema", ha detto. "L'Europa, nella pandemia, ha fatto cose che non ci aspettavamo, sia dal punto di vista sanitario, con i vaccini, che economico. La risposta che l'Ue ha dato all'aggressione Russa dell'Ucraina, è stata faticosa e complicata, ma ha prodotto una risposta comune e non divisiva", ha continuato Gentiloni. (segue) (Beb)