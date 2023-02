Ue: Gentiloni, ai nazionalismi non è andata bene negli ultimi anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il futuro, ha spiegato poi il commissario europeo, l'intensità della transizione europea nella quale siamo proiettati, può fornire un campo di rivincita ai nazionalismi, con la domanda di elettricità e i passi necessari da compiere per arrivare alla transizione ecologica, che possono rappresentare un momento di difficoltà per la sovranità europea nei confronti di politiche nazionaliste. "Abbiamo fatto passi avanti enormi, ma non siamo vaccinati dal rischio. Per accendere un sentimento antieuropeo basta pochissimo", ha dichiarato il commissario Ue. Le misure europee degli ultimi anni, ha spiegato Gentiloni, "hanno funzionato, portando l'Europa a crescere più della Cina e degli Stati Uniti. L'Italia l'anno scorso è cresciuta più della Cina. Una cosa che non mi sarei mai aspettato di vedere nella vita", ha affermato. "Dobbiamo avere il rischio della rivincita dei nazionalismi come ossessione quotidiana, ma questo rischio, per adesso, non si è visto", ha concluso. (Beb)