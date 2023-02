Usa: Corte suprema, dubbi su legalità del piano di Biden per cancellare debito studentesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I conservatori all’interno della Corte suprema degli Stati Uniti hanno espresso dubbi in merito alla legalità del piano presentato dall’amministrazione Biden per la cancellazione di debiti studenteschi per 400 miliardi di dollari. Durante la seduta odierna, il giudice John Roberts ha accusato il governo federale di aver violato il principio della separazione dei poteri, approvando il programma senza avere “le necessarie autorizzazioni” da parte del Congresso. Roberts, insieme agli altri esponenti della maggioranza conservatrice all’interno della Corte, ha ricordato che iniziative di governo “con un tale impatto economico e sociale” hanno bisogno di una autorizzazione esplicita da parte del Congresso. (Was)