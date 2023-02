Farnesina: assistenza al Cile per determinare cause, origine e natura degli incendi boschivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione di qualità dell’Agenzia Nova ci ha accompagnato per vent’anni" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- La missione, durata due settimane, si è avvalsa del contributo scientifico sviluppato dalla stretta collaborazione del Comando unità forestali e ambientali dell’Arma dei Carabinieri e la cattedra di ingegneria aerospaziale dell’Università La Sapienza di Roma. Attraverso l’analisi satellitare, con tecnologia nazionale, è stato possibile il monitoraggio dei vasti incendi in territorio cileno. In particolare, il tenente colonnello dei Carabinieri, Renato Sciunnach, e il capitano Claudia Matera – entrambi anche biologi – insieme al sottufficiale Maurizio Amendola, esperto in tecnologia satellitare, sono stati impegnati in attività investigative rispettivamente nella regione dell’Araucania, 670 chilometri a sud della capitale Santiago, e nella città di Lumaco. (Com)