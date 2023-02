© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è "l'assoluta necessità di disporre di un set di professionisti della Pa che possano essere stabilizzati" cosicché "quegli operatori pubblici possano nel tempo consolidare la propria funzione che è decisiva". Lo ha detto Guido Castelli, commissario per la ricostruzione post sisma 2016 e senatore di Fratelli d'Italia intervenendo in Aula mentre è in corso la discussione generale del decreto Ricostruzione.(Rin)