Roma: Zaratti (Avs), in centinaia accampati fuori ufficio Immigrazione non degno di una Capitale

- Centinaia di persone si stanno accampando sotto tende e teloni per proteggersi dal freddo e pioggia fra via Patini e via Salviati, fuori dall’Ufficio immigrazione, a ridosso del campo nomadi dove già vivono oltre 400 persone. È quanto chiede una interrogazione al ministro Piantedosi presentata da Filiberto Zaratti, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. "Sono bengalesi, iraniani, siriani, afgani e pachistani in attesa di essere ricevuti per le pratiche di soggiorno: chiediamo al ministro dell’interno di incrementare gli addetti agli sportelli, anche individuando una modalità che consenta di ricevere gli immigrati sulla base di un appuntamento, in giorni e orari stabiliti. È assolutamente necessario evitare la scena di degrado e disperazione che oggi vediamo sotto la Questura e che non è degna di una Capitale", conclude. (Com)