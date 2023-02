Germania: Stoccarda, arrestato italiano che ha ucciso due persone e dato fuoco a un'abitazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un italiano di 45 anni è stato arrestato per aver ucciso due persone a colpi di coltello e dato fuoco a all'abitazione dove si trovavano, nel quartiere di Feuerbach a Stoccarda. Come riferisce il quotidiano “Bild”, le vittime sono un 32enne e una 45enne, trovati dai vigili del fuoco all'interno dell'appartamento in fiamme. I due sono stati trasportati in ospedale, dove sono deceduti a causa delle ferite riportate. Intervenuta in forze, la polizia ha arrestato l'autore degli accoltellamenti. Sono in corso le indagini sull'accaduto. (Geb)