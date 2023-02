Pd: prima giornata da segretaria per Schlein alla Camera tra sorrisi e abbracci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stata la prima giornata, a Montecitorio, da segretaria del Partito democratico, per Elly Schlein, tra calorose strette di mano ed abbracci. Le fatiche delle primarie si sono fatte comunque sentire, come dimostra il completo giacca-pantalone che va un po' largo alla neo leader del Pd che al suo ingresso, nell'Aula della Camera, ha salutato tutti i deputati del suo gruppo, ricevendo poi i complimenti da diversi esponenti di altre forze politiche come Movimento cinque stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Forza Italia. Una volta nel Transatlantico di Montecitorio, una sorridente Schlein, seguita con attenzione e curiosità dai non pochi cronisti presenti, si è intrattenuta con coloro che l’hanno appoggiata nella sua candidatura alla guida del Partito democratico: Chiara Braga, Alessandro Zan, Marco Furfaro, Marco Sarracino, Andrea Orlando. Spazio, infine, per Schlein per una foto di gruppo, sempre in Transatlantico, con alcune deputate del Pd: uno scatto immortalato da un fotografo d’eccezione come Peppe Provenzano. (Rin)