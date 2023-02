Cile: a gennaio indice di attività commerciale in calo del 7,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio l'indice delle attività commerciali (Iac) in Cile è calato del 7,1 per cento su anno. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Ine). Il dato è soprattutto legato al -11,4 per cento su anno registrato nel commercio al dettaglio, al netto del settore di macchine e motociclette. Il commercio all'ingrosso, sempre senza considerare i motori, è calato del 6,5 per cento, soprattutto per il taglio nelle vendite di alimenti, bevande e tabacco. Vendite al dettaglio e all'ingrosso dei automobili e motociclette sono crescite del 5,1 per cento su anno. (Abu)