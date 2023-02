Imprese: Fs, Cda delibera nuove emissioni obbligazionarie fino a 3,1 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato italiane ha deliberato in data odierna l’emissione di nuovi bond Emtn e il ricorso ad altri strumenti di provvista per un importo complessivo massimo di 3,1 miliardi di euro, per la copertura dei fabbisogni di medio e lungo termine del gruppo. È stato inoltre approvato – riferisce una nota – l’ampliamento del plafond del Programma Emtn fino a 12 miliardi di euro, dagli attuali 9 miliardi di euro. Le emissioni, a valere sul Programma Emtn quotato presso la Borsa valori di Dublino, saranno riservate agli Investitori Istituzionali. Nell’ambito delle nuove emissioni obbligazionarie Emtn, Fs italiane pianifica anche nuove operazioni green finalizzate a finanziare gli investimenti delle società controllate. È stata altresì deliberata la realizzazione di un programma di Commercial Paper per un ammontare massimo di 2 miliardi di euro. (Com)