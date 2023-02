Campidoglio: ok al bilancio 2023-2024, Gualtieri "grazie ad Aula per prova di unità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- È terminata la maratona in Assemblea capitolina per l'approvazione del bilancio comunale per il bienno 2023-2024. L'Aula Giulio Cesare, riunita da venerdì scorso, ha dato il via libera pochi minuti fa al documento presentato dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, insieme a una serie di ordini del giorno ed emendamenti che hanno trovato accoglimento in questi giorni. Il bilancio è stato approvato con 27 voti favorevoli, 10 contrari e un astenuto, alla presenza del sindaco nei tempi previsti. "Esprimo un ringraziamento all'Aula, alla presidente e ai colleghi consiglieri tutti che hanno lavorato con spirito costruttivo e unitario per consentire di approvare il bilancio in tempo per la fine di febbraio", ha detto Gualtieri. "Penso che possiamo essere soddifsfatti, perché in un contesto difficile siamo riusciti a evitare la prospettiva drammatica di forti tagli - ha aggiunto -. È importante che tutti si siano assunti la responsabilità di non creare problemi ai servizi e ai cittadini. Questo bilancio consentirà passi avanti nel rafforzamento ed efficientamento della macchina amministrativa. La città esce rafforzata da questa prova di unità che, pur nella differenza dei punti di vista, auspico si replichi nelle politiche di riforme istituzionali per il ruolo della Capitale. È un voto molto importante per la città e per i romani". (segue) (Rer)