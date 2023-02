Campidoglio: ok al bilancio 2023-2024, Gualtieri "grazie ad Aula per prova di unità" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha rivolto un ringraziamento ai consiglieri, agli uffici e al personale della polizia locale che ha lavorato in questi giorni in Aula Giulio Cesare anche la presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli. Hanno espresso voto contrario i gruppi consiliari di Movimento 5 stelle, Fratelli d'Italia, Unione di centro Forza Italia e Lega. Tutte le forze d'opposizione hanno sottolineato di aver accolto favorevolmente l'invito del sindaco a contrarre i tempi dell'approvazione per non bloccare l'avvio dei servizi e dei cantieri annunciati da Gualtieri. In particolare, però, Fd'I si è detta contraria perché giudica il bilancio "pieno di buone intenzioni ma fatto da un'amministrazione che ha dimostrato difficoltà nel mettere a terra le risorse", ha spiegato il capogruppo capitolino di Fd'I, Giovanni Quarzo. Per il M5s "finora l'amministrazione ha dimostrato che molti fondi non sono stati spesi, soltanto dal Municipio Roma X sono tornati indietro dieci o undici milioni di euro", ha affermato il consigliere capitolino del M5s, Paolo Ferrara. "Ci sono due dati fondamentali da rilevare - ha sottolineato Marco Di Stefano, consigliere di Udc -. Dei 300 emendamenti presentati neanche uno è stato accolto, l'altro dato lo hanno evidenziato gli elettori alle scorse regionali: c'è stato un distacco molto ampio del centrodestra e il sindaco dovrebbe riflettere su questa indicazione arrivata dalla città". (segue) (Rer)