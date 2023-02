Campidoglio: ok al bilancio 2023-2024, Gualtieri "grazie ad Aula per prova di unità" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Lega, il voto contrario è stato motivato dal fatto che "non c'è stato modo di discutere e affrontare tutte le tematiche in Aula, perché la giunta ha ritardato la discussione al mese di febbraio: e se non ci fosse stata la responsabilità delle opposizioni saremmo andati in dodicesimi anche a marzo", ha spiegato il capogruppo della Lega, Fabrizio Santori. Ha rivendicato i buoni tempi di gestione dell'approvazione del documento la presidente della commissione Bilancio, Giulia Tempesta del Pd: "È segno che se si fanno le cose in modo ordinato si lavora tutti meglio, approviamo il bilancio in orari umani: spero che gli uffici su questo accolgano con piacere questo esito". Nel complesso il bilancio vale 13 miliardi e 779 milioni di euro e prevede investimenti prioritari per manutenzione stradale e delle aree verdi, realizzazione delle reti idriche e fognarie nei quartieri che ne sono sprovvisti, acquisto di nuovi immobili di Edilizia residenziale pubblica, misure per il sostegno alle famiglie sui servizi di mensa e di trasporto scolastico a seguito dei rincari. (Rer)