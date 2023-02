Brasile: ministro Giustizia, assassini di Marielle Franco non hanno agito da soli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono molti "indizi" che lasciano pensare che gli esecutori materiali dell'omicidio della consigliera municipale di Rio de Janeiro, Marielle Franco, uccisa insieme al suo autista Anderson Gomes a marzo del 2018, non hanno agito da soli. Lo ha detto il ministro della Giustizia del Brasile, Flavio Dino, nel corso di un'intervista con "Globo News". "Ci sono molti indizi - direi anche prove - che gli esecutori non hanno agito da soli. Pertanto, è molto importante riprendere e concludere le indagini affinché ci sia piena giustizia e anche per lanciare il messaggio che le questioni politiche si risolvono con il voto e non con le pallottole, come alcuni credevano e purtroppo ancora credono", ha dichiarato il ministro. (segue) (Brb)