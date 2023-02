Piemonte: assessore Istruzione, stanziati 39,6 milioni di euro per Edisu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo stanziato la cifra record di 39,6 milioni di euro, 13 più dell'anno accademico precedente, per la copertura del 100 per cento delle borse di studio destinate a 16.700 beneficiari, perché vogliamo garantire pari opportunità anche a chi vive una condizione di svantaggio economico. Lo ha affermato l'assessore all'Istruzione del Piemonte Elena Chiorino presentando il bilancio di Edisu. L'impegno della Regione è cresciuto complessivamente del 50 per cento. Garantire il diritto allo studio non significa solo sostenere economicamente i nostri studenti, ma vuol dire garantire loro servizi di qualità, come ristorazione, alloggi, sale studio e percorsi di orientamento, per consentire loro di raggiungere i migliori risultati possibili. Crediamo nel merito e investiamo nel valore dei nostri giovani: stiamo costruendo un Piemonte con la terra più fertile d'Italia, affinché qui crescano e si affermino i grandi talenti di domani", ha concluso. (Rpi)