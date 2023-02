Migranti: La Russa, naufragio è tragedia che non può lasciar indifferente nessuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio ufficiale del naufragio di migranti davanti alle coste crotonesi "registra al momento 64 vittime, di cui 14 minori ma il numero potrebbe essere molto più alto". Lo ha detto intervenendo in Aula il presidente del Senato, Ignazio La Russa. "Ci troviamo di fronte ad una tragedia che non può lasciare nessuno indifferente. Ripeto: nessuno", ha aggiunto per poi rivolgere un ringraziamento "agli uomini e alle donne in divisa, ai tanti volontari che sono tuttora impegnati in difficilissime operazioni di soccorso". La Russa ha poi osservato che "niente e nessuno ci ridarà indietro queste donne, questi bambini e questi uomini, niente e nessuno potrà lenire il dolore dei loro familiari. Ma possiamo, anzi dobbiamo, fare in modo che in futuro questi eventi non si ripetano. Come ha ricordato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tutti a partire innanzitutto dall’Europa, abbiamo l’obbligo anche morale, di impegnarci maggiormente affinché quello che abbiamo visto a Steccato di Cutro non si ripeta in futuro", ha concluso.(Rin)