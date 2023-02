Imprese: Spagna, Ferrovial trasferisce sede legale nei Paesi Bassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione dell'azienda di infrastrutture spagnola Ferrovial ha proposto una fusione tra la società madre e Ferrovial International che comporterà il trasferimento della sede legale della società dalla Spagna ai Paesi Bassi. La società ha, inoltre, informato la Commissione nazionale spagnola del mercato dei valori (Cnmv) che chiederà la doppia quotazione nei Paesi Bassi e in Spagna per poi successivamente chiedere la quotazione anche negli Stati Uniti. Ferrovial ha garantito che questa riorganizzazione aziendale non avrà un impatto sui suoi piani di investimento nel Paese iberico o negli altri Paesi in cui opera. (Spm)