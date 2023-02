Croazia: ministro Finanze, più di un miliardo di euro di titoli di Stato acquistati dai cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini croati hanno acquistato finora più di un miliardo di euro di titoli di Stato. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze croato, Marko Primorac, nella seduta del governo di oggi, valutando che il governo ha già raggiunto il suo obiettivo. "Nonostante la registrazione abbia raggiunto l'obiettivo del miliardo di euro i cittadini hanno ancora tempo per registrare le proprie obbligazioni oggi e domani", ha però aggiunto lo stesso ministro, sottolineando che agli investitori istituzionali verrà offerta il 3 marzo la sottoscrizione di "ulteriori 500 milioni di euro". La quota minima da investire è di 500 euro e l'obbligazione scadrà nel 2025. Fino al primo marzo la registrazione sarà possibile per tutti i cittadini, mentre per gli investitori l'unico giorno utile sarà il 3 marzo. Il tasso di interesse minimo che verrà calcolato sarà del 3,25 per cento annuo e la registrazione potrà essere effettuata presso 500 filiali di alcune banche del Paese. Lo Stato croato prevedeva di raccogliere da questa operazione un miliardo di euro. (Seb)