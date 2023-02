Imprese: Banco Bpm approva la lista del Cda, Tononi e Castagna confermati presidente e ad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Banco BPM, riunitosi a Milano sotto la presidenza del dott. Massimo Tononi, ha approvato in data odierna all’unanimità la lista dei 15 candidati alla carica di amministratore del Consiglio per gli esercizi 2023-2025, che verrà sottoposta alla prossima Assemblea dei soci in vista del rinnovo dei componenti degli organi sociali in scadenza. Nel comunicato si rende noto che Massimo Tononi e Giuseppe Castagna sono stati confermati rispettivamente presidente e amministratore delegato del gruppo bancario. È stato approvato anche il nome più accreditato nel ruolo di vice presidente, Maurizio Comoli. Nel Cda sono presenti Mario Anolli, Paolo Bordogna , Paola Ferretti , Marina Mantelli, Chiara Mio, Alberto Oliveti, Eugenio Rossetti, Manuela Soffientini, Luigia Tauro, Carlo Frascarolo, Carlo Frascarolo, Costanza Torricelli e Giovanna Zanotti. (Com)