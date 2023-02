Libano: agenti della polizia prendono d’assalto una banca nella città meridionale di Tiro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni agenti della polizia municipale di Tiro, città del Libano meridionale, hanno preso d'assalto una filiale della Société Générale de Banque au Liban (Sgbl), chiedendo il pagamento dei propri stipendi. Lo riferisce l’agenzia di stampa libanese “Nna”, precisando che gli agenti hanno chiesto che “venissero riconosciuti i diritti per prelevare gli stipendi per i mesi di febbraio e marzo”, mettendo in guardia da “un’escalation”. Uno dei correntisti avrebbe ricevuto promesse su una risposta alla richiesta “il prima possibile”. L’associazione dei correntisti libanesi ha fatto sapere, sul proprio account Twitter, che alcuni agenti hanno trattenuto alcuni funzionari della banca mentre altri agenti sono rimasti all’esterno protestando per la mancata ricezione dei propri stipendi. Episodi di questo tipo sono oramai frequenti in Libano. Gli assalti vengono perlopiù condotti da correntisti che chiedono di prelevare i propri depositi, a seguito delle misure draconiane messe in atto dal governo di Beirut per far fronte alla crisi economica e finanziaria esacerbatasi dal 2019, che hanno reso difficile per i risparmiatori accedere liberamente ai propri fondi. (Lib)