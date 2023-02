Cospito: Donzelli ascoltato in procura a Roma per indagine su rivelazione segreto d'ufficio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia, è stato ascoltato ieri come persona informata sui fatti in procura a Roma nel corso dell'indagine relativa al suo intervento alla Camera, sulla visita in carcere dell'anarchico Alfredo Cospito, fatta da alcuni esponenti del Pd. Nell'inchiesta risulta indagato il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro a cui si contesta la rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio. Delmastro è stato già ascoltato dai pm di Roma. (Rer)