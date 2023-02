© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sgomento e dolore per l'ennesima tragedia del mare che dimostra ancora una volta che l'unica soluzione per non far morire le persone sia di non farle partire. “Le opposizioni rivolgano le loro accuse non al governo Meloni, ma ai mercanti di morte". Lo ha dichiarato ai tg Manlio Messina, vice capogruppo vicario di Fratelli d'Italia alla Camera. (Rin)