Governo: palazzo Chigi, piena disponibilità Mantovano a far luce su caso Orlandi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione ad indiscrezioni circolate su alcune testate riguardanti il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e un suo presunto ruolo nella sospensione dell’esame del disegno di legge istitutivo della bicamerale per procedere a ulteriori approfondimenti sul caso Orlandi, la presidenza del Consiglio sottolinea in una nota che "queste sono prive di ogni fondamento. Al contrario, il sottosegretario Mantovano di recente ha incontrato il fratello di Emanuela Orlandi manifestando la piena disponibilità del governo per tutto ciò che può fare piena luce sulla vicenda". (Com)