Campidoglio: Sce, nostro contributo per rafforzare politiche su periferie e cittadinanza attiva

- Nella discussione sul Bilancio 2023-25 abbiamo lavorato a misure concrete per la forniture di servizi essenziali e manutenzione edilizia del patrimonio pubblico delle periferie, energie rinnovabili e formazione per il contrasto alla violenza di genere. Lo dichiarano Alessandro Luparelli e Michela Cicculli, consiglieri di Sinistra Civica Ecologista di Roma Capitale. "I fondi sono stati indirizzati sul rafforzamento dei Poli Civici e delle comunità territoriali solidali, a sostegno del lavoro di mutualismo e a tutela delle situazioni di fragilità economica e sociale; la previsione economica sulle comunità energetiche - in collaborazione con l'Ufficio di Scopo sul Clima - per agevolare la realizzazione di progetti di autoconsumo collettivo dal basso", spiegano. (segue) (Com)