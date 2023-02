Campidoglio: Sce, nostro contributo per rafforzare politiche su periferie e cittadinanza attiva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo inserito degli ordini del giorno - continuano i consiglieri - sulla continuità dell'offerta culturale dell'Estate Romana, ampliando l'arco temporale della manifestazione da giugno a novembre per il decentramento culturale di qualità per contrastare l'attuale squilibrio dell'offerta tutt'ora concentrata nei quartieri più centrali. Abbiamo, con tutta la maggioranza, scelto alcune priorità come i fondi per le case famiglia, gli adeguamenti di spesa del nuovo regolamento oepac e per il trasporto scolastico. Infine abbiamo chiesto di prevedere una rimodulazione di spesa per i Municipi V e VII alla luce delle nuove delimitazioni territoriali, al fine di garantire servizi ai residenti in quelle zone e abbiamo lavorato ad odg per la diffusione delle zone 30, manutenzione straordinaria e dissuasori di velocità che si uniscono a quanto già fatto per una mobilità sostenibile e sicura. Crediamo fortemente - concludono Luparelli e Cicculli - di aver individuato dei punti di sviluppo importanti per una politica pubblica in cui i territori e le comunità siano centrali, in cui ci sia un'attenzione particolare sulle sempre dimenticate periferie, una politica che si occupi di tutelare le fragilità e agevolare l'intraprendenza e le potenzialità delle reti di cittadinanza attiva e delle associazioni". (Com)