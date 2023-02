Decreto Ricostruzione: De Priamo (Fd'I), territori straziati da terremoto devono risorgere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Questo decreto è importante, perché mette in campo interventi decisivi in materia di ricostruzione. Si lavora sulle gestioni commissariali, si punta ad accelerare la ricostruzione pubblica, vengono rafforzati i poteri del commissario. Fondamentale, infatti, il tema di una relazione annuale del commissario al governo sui passi avanti fatti. Un modo attraverso cui il Parlamento può visionare in modo chiaro i progressi realizzati. In questo provvedimento ci sono poi norme importanti su Ischia, norme sulle scuole che si oppongono allo spopolamento. I territori straziati dal terremoto devono poter risorgere. Un nostro obiettivo è quello di far rivivere queste comunità resilienti, far risorgere 'i luoghi dell'amina', come direbbe Ignazio Silone. Per fare ciò serve linfa nuova, una netta rigenerazione sociale ed economica". Lo ha dichiarato in Aula il senatore di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo. (Rin)