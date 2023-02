Germania: reati violenti con movente antisemita aumentati nel 2022 a 88

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I reati violenti con movente antisemita in Germania sono aumentati nel 2022 a 88 dai 63 del 2021. È quanto afferma il governo federale nella risposta a un'interrogazione presentata dal gruppo di La Sinistra al Bundestag. Nello scorso anno, l'Ufficio federale di polizia criminale (Bka) ha registrato 2.639 reati con un matrice antisemita, in calo dai 3.028 del 2021. Tuttavia, mancano ancora i dati sul quarto trimestre del 2022. Come nota l'emittente radiotelevisiva “Ard”, è quindi prevedibile che il totale salirà in maniera significativa. La ministra dell'Interno Nancy Faeser ha descritto la violenza contro le persone di fede ebraica come “una vergogna” per la Germania. Secondo l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), i reati di antisemitismo dovrebbero avere “conseguenze chiaramente evidenti” per gli autori, che verranno perseguiti con la massima severità. (Geb)