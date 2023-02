Piemonte: Rsa Asti, Regione promette attenzione sull'occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte ha incontrato una delegazione dell'Rsa di Asti che da due mesi è senza stipendio. "Con gli assessori Chiorino, Marrone e Icardi la Regione ha attivato un confronto con i sindacati sui tavoli convocati ad Asti dal Prefetto per gestire la chiusura della Casa di Riposo città di Asti – ha affermato Fabio Carosso vicepresidente della Regione – il nostro impegno, superata l'emergenza degli ospiti, è rivolto a individuare i percorsi di ricollocazione dei lavoratori. Inoltre, come è già stato anticipato, con il collega Marrone abbiamo scritto a Finpiemonte per verificare che la finanziaria regionale possa intervenire come garante nei confronti della Cassa di risparmio di Asti per pagare gli stipendi dei lavoratori ancora in carico alla struttura", ha concluso. (Rpi)