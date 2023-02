Iran: Aiea, scorte uranio arricchito superano di 18 volte il livello consentito da accordi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha rivelato in un nuovo rapporto che le scorte iraniane di uranio arricchito superano di 18 volte il tetto consentito dall’accordo sul nucleare firmato a Vienna nel 2015. Secondo quanto riferisce la stampa internazionale, l’Aiea ha riferito che la quantità totale di uranio arricchito in varie proporzioni stoccata dall’Iran è superiore a 3.760 chilogrammi, superando di 18 volte il tetto consentito dagli accordi. L’Aiea ha inoltre affermato che sta discutendo con l'Iran sull'origine delle particelle di uranio arricchite fino all'83,7 per cento di purezza (molto vicino al livello di purezza del 90 per cento utile per realizzare una bomba atomica) nel suo impianto di arricchimento di Fordow, situato nella provincia di Qom, a sud di Teheran. Secondo l’Aiea, l’Iran ha riferito che fluttuazioni involontarie nei livelli di arricchimento potrebbero essersi verificate durante il periodo di transizione al momento dell’entrata in servizio delle cascate di centrifughe per l’arricchire l’uranio al 60 per cento iniziato nel novembre 2022 o durante la sostituzione di un cilindro di alimentazione.(Res)