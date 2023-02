Decreto Ricostruzione: Trevisi (M5s), testo diafano figlio di vuoto di idee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il decreto Ricostruzione è un altro di quei provvedimenti varati da questo governo che poteva rappresentare un'occasione d'oro per fare qualcosa di concreto per i cittadini. Invece ancora una volta ci troviamo dinanzi a un testo diafano, figlio del vuoto di idee del governo Meloni che ormai si irradia su ogni macro-tema, dalla messa in sicurezza del territorio agli aiuti alle imprese, passando per i sostegni ai più fragili. Con lo stop al superbonus 110 per cento si è superato ogni paradosso: il governo ha scelto di archiviare una misura che al di là dei benefici economici si è distinta come importante strumento per velocizzare la ricostruzione nelle aree colpite da terremoti. Nonostante la nostra richiesta di 'salvarlo' ed estenderlo almeno per i crateri sismici, proposta oltretutto messa per iscritto con emendamenti anche dal partito della Meloni, dal Mef dell'impavido Giorgetti è arrivato un secco no. A dimostrazione che ormai siamo sprofondati nella più asfissiante austerità economica. Ora ci chiediamo: ma il governo che pensa di fare per i terremotati, per scongiurare la desertificazione dei territori, per il contrasto al dissesto idrogeologico o semplicemente per efficientare le nostre abitazioni come ci chiede un'ormai fin troppo nota direttiva Ue? Nulla è dato sapersi. Zero idee, zero proposte: l'unica attività del governo Meloni è demolire le norme esistenti. Ci fosse una proposta che è una, anche quella di un "Patriota-bonus", per aiutare qualche cittadino italiano: nulla. Siamo al vuoto cosmico". Lo afferma in una nota il senatore M5s, Antonio Trevisi. (Com)