Serbia-Italia: ambasciatore Gori con ministra Agricoltura, focus su rafforzamento settore agri-tech

- L'ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori, ha incontrato oggi a Belgrado la ministra dell'Agricoltura serba, Jelena Tanaskovic. Secondo il comunicato dell'ambasciata, durante il colloquio è stato discusso il rafforzamento delle relazioni tra Roma e Belgrado nel settore agroalimentare e dell'agri-tech. "Italia e Serbia vantano un forte interscambio nel settore dell'agroalimentare, una relazione che intendiamo rafforzare promuovendo l'eccellenza del know-how italiano in un settore che rappresenta il 6 per cento del Pil serbo. Il prossimo Business and Science Forum del 21 marzo a Belgrado e poi la Fiera internazionale dell'agricoltura di Novi Sad a maggio, con l'Italia Paese partner, saranno il palcoscenico per promuovere le competenze del nostro agri-tech", ha dichiarato Gori. "Abbiamo anche discusso", ha aggiunto l'ambasciatore, "delle soluzioni per superare le limitazioni alla commercializzazione dei derivati della carne suina".(Seb)