Nord Macedonia: premier Kovacevski, creazione Associazione comuni albanesi è inaccettabile

- La creazione di un'Associazione di comuni albanesi in Macedonia del Nord è inaccettabile. Lo ha dichiarato il premier della Macedonia del Nord, Dimitar Kovacevski, in risposta all'idea lanciata dal partito di opposizione albanese Alternativa, il quale chiede l'istituzione di un'Associazione di comuni albanesi in Macedonia del Nord sulla falsariga e "come reciprocità" di quello che la comunità internazionale si aspetta dal Kosovo per i comuni serbi. Lo riporta la stampa di Skopje. Kovacevski ha sottolineato che la proposta "è inaccettabile, frivola e antieuropea". Il partito del primo ministro (Sdsm), ha affermato che la situazione in Kosovo "non può essere replicata in alcun modo nella Macedonia del Nord" e che la cooperazione tra i comuni "è assolutamente possibile, secondo la legge". "I rapporti nel nostro Paese sono stati risolti dall'accordo quadro di Ocrida, che è stato firmato dai rappresentanti di tutti i partiti politici, sia macedoni che albanesi, e che è garantito dagli Stati Uniti e dall'Unione europea", ha affermato Kovacevski. (Seb)