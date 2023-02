Kosovo-Serbia: premier albanese, sì ad un’intesa basata sul piano franco-tedesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Albania sostiene i colloqui tra Kosovo e Serbia, e ritiene che il piano franco-tedesco sia il migliore per raggiungere un accordo tra le parti. Lo ha dichiarato il primo ministro albanese, Edi Rama, durante una conferenza stampa tenuta oggi a Podgorica con l’omologo del Montenegro, Dritan Abazovic, dopo il secondo ciclo di colloqui tra i rispettivi governi. “Le parti in causa hanno la responsabilità di decidere per i loro Paesi e sono loro che pagano i costi delle decisioni sbagliate”, ha dichiarato il premier albanese. “Ritengo che il piano franco-tedesco sia il migliore per raggiungere un accordo, ed è inevitabile che l’Albania sia dalla parte del governo del Kosovo”, ha aggiunto Rama. (Alt)