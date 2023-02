I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qatar-Egitto: firmati tre memorandum d'intesa in ambito sanitario - L'Egitto ha firmato tre memorandum d'intesa con alcune società qatariote nel campo della fornitura di servizi sanitari. Lo ha riferito una nota rilasciata dal Consiglio dei ministri egiziano, spiegando che la firma è avvenuta durante della visita del premier egiziano, Mostafa Madbouly, a Doha, dove si svolge una riunione del Comitato supremo congiunto. “I memorandum d'intesa firmati oggi sono in linea con la visione dello Stato egiziano di sostenere il partenariato con il settore privato in vari settori, in particolare quello sanitario, con l'obiettivo di migliorare il livello di efficienza delle strutture sanitarie, mediche e farmaceutiche e dei servizi forniti ai cittadini”, ha dichiarato il ministro della Salute e della Popolazione, Khaled Abdel Ghaffar. Sulla base delle intese firmate, il ministero egiziano lavorerà per determinare le sedi di investimento delle società qatariote. "Le parti stanno discutendo le opportunità per immettere nuovi investimenti per stabilire, gestire o sviluppare strutture mediche che operano all'interno dell'Egitto al fine di raggiungere lo sviluppo dei servizi sanitari e farmaceutici e aumentarne l'efficienza”, secondo quanto riferito dal ministero. I memorandum testimoniano il progressivo riavvicinamento tra Egitto e Qatar dopo il “gelo” diplomatico tra i due Paesi iniziato a nell’estate del 2017 e conclusosi a gennaio 2021. I due Paesi, infatti, hanno vissuto un periodo di crisi diplomatica da giugno 2017 a gennaio 2021 a causa del sostegno di Doha alla Fratellanza musulmana, organizzazione che l’Egitto considera alla stregua di un gruppo terroristico. (segue) (Res)