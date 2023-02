© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Sahara occidentale: l'Austria considera il piano di autonomia del Marocco “serio e credibile” - L’Austria considera il piano di autonomia del Marocco per il Sahara occidentale, presentato dal Regno nordafricano nell’aprile del 2007, “un contributo serio e credibile al processo politico guidato dalle Nazioni Unite” per trovare una soluzione alla questione. È quanto riferito da una dichiarazione congiunta rilasciata in seguito all’incontro avvenuto oggi tra il premier del Marocco, Aziz Akhannouch, e il cancelliere austriaco, Karl Nehammer, diffusa dall’agenzia di stampa marocchina “Map”. Nella dichiarazione, i due Paesi hanno ribadito il loro sostegno all’inviato personale del segretario generale delle Nazioni Unite per il Sahara, Staffan de Mistura, e ai suoi sforzi per proseguire il processo politico volto a raggiungere "una soluzione giusta, duratura e reciprocamente accettabile”, in conformità con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con gli scopi e i principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite. In questo contesto, il Marocco ha accolto con favore la disponibilità dell'Austria a continuare il suo sostegno alla missione Minurso. Su invito del capo del governo Akhannouch, il cancelliere Nehammer ha compiuto una visita ufficiale in Marocco il 27 e 28 febbraio, in occasione del 240esimo anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi, avvenuta quando Mohamed Ben Abdelmalek ha presentato le sue credenziali come ambasciatore del sultano Mohamed III, all'imperatore Giuseppe II il 28 febbraio 1783. (Res)