Difesa: ministro Crosetto partecipa alla riunione ministeriale sull’Africa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha preso parte alla riunione ministeriale sul tema “Africa”, svolta questa mattina in videoconferenza. Un’occasione di confronto sull’attuale situazione politica e sul contesto di sicurezza in Africa, svolta alla presenza dell’Alto rappresentante per gli Affari esteri e per la Politica di sicurezza dell’Ue, Josep Borrel, alla quale l’Italia ha partecipato insieme ad altri 15 Paesi. Nel suo intervento, riferisce il ministero della Difesa in un comunicato, il ministro Crosetto ha sottolineato l’importanza dell’incontro considerato che le tensioni e i problemi che nascono nell’area hanno riverberi diretti e pericolosi in Europa. “In Africa sono sempre più presenti organizzazioni terroristiche, criminali e paramilitari attraverso le quali potenze straniere stanno cercando di accrescere la loro influenza”, ha detto il ministro evidenziando la necessità di garantire, oltre alla sicurezza, progetti che prevedano la crescita e lo sviluppo della regione. Ciò per sostenere e accompagnare le autorità locali e le popolazioni lungo un cammino di normalizzazione e stabilità. “Dobbiamo farlo tutti insieme attraverso un approccio multilaterale”, ha aggiunto Crosetto, ricordando che il continente africano, anche per la sua estensione geografica, presenta problematiche complesse e rilevanti che richiedono una cooperazione tra i paesi africani e l'insieme dei partner occidentali. Secondo il ministro, è dunque essenziale una strategia comune, che punti a un maggiore coordinamento, sinergia e complementarietà fra le attività messe in campo. Il ministro Crosetto ha, quindi, auspicato maggiore incisività soprattutto da parte dell’Ue. “Siamo convinti che l’Europa debba farsi promotrice di partenariati più forti e di più concrete politiche di vicinato”, ha aggiunto, richiamando l’importanza di sviluppare rapporti solidi, fondati su progetti di lungo periodo, con i principali Paesi africani. (Com)