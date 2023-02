Ex Ilva: dichiarazioni voto su fiducia decreto domani dalle 16:45 in Aula Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgeranno domani, mercoledì 1 marzo, dalle 16:45, nell'Aula della Camera, le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal governo sul decreto recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale, il decreto cosiddetto ex Ilva. La prima chiama per appello nominale si terrà dalle 18:15. Dalle 19:15 spazio all'illustrazione ed ai pareri del governo sugli ordini del giorno presentati. Il voto finale sul provvedimento è previsto per giovedì 2 marzo. Sempre nella giornata di giovedì 2 marzo ci sarà il voto sulla mozione concernente iniziative in materia di malattie rare. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. (Rin)