Energia: vice segretario Usa, Opec+ prende le sue decisioni

- L'alleanza Opec+ tra l’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec) e i produttori al di fuori del cartello “prende le sue decisioni”. Lo ha detto il vice segretario all’Energia Usa, David Turk, durante un briefing con la stampa estera. Interpellato su come le decisioni del cartello sul fronte della produzione di petrolio potrebbero impattare il mercato Usa, Turk ha spiegato che “prendiamo sempre atto delle decisioni prese dai produttori di petrolio in tutto il mondo, e agiamo di conseguenza per garantire il funzionamento efficiente del nostro mercato”. Gli ultimi anni, ha continuato, sono stati difficili per il settore, anche a causa della pandemia. “Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti dal governo, i cui provvedimenti hanno consentito di stabilizzare i prezzi dell’energia a beneficio delle famiglie e delle nostre imprese”, ha concluso. (Was)