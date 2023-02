Russia-Iran: delegazione Gazprom visita Teheran per discutere cooperazione con Nioc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione di Gazprom ha tenuto una serie di incontri in Iran per discutere della cooperazione nel campo dell'energia con la National Iranian Oil Company (Nioc). Lo ha riferito l'ufficio stampa di Gazprom su Telegram. E' stato precisato che si sono tenuti incontri di lavoro tra il presidente di Gazprom, Alexej Miller, e il primo vicepresidente iraniano, Mohammad Mokhber, il ministro del Petrolio, Javad Oji, nonché il direttore esecutivo di Nioc, Mohsen Khojastemehr. "Nel corso degli incontri sono state discusse le direttrici da seguire nella cooperazione nel campo dell'energia per lo sviluppo del memorandum firmato tra Gazprom e Nioc nel 2022", ha precisato Gazprom. (Rum)