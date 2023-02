Energia: Spagna, governo approva piani di gestione dello spazio marittimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri spagnolo ha approvato il decreto con i Piani di gestione dello spazio marittimo (Poem), relativi alle cinque demarcazioni marine spagnole: Atlantico settentrionale, Atlantico meridionale, Stretto e Alboran, Levantino-Balearico e Isole Canarie. Come riferisce il quotidiano "El Economista", si tratta di uno strumento che distribuisce lo spazio marittimo, riducendo i conflitti e promuovendo la coesistenza e le sinergie. La realizzazione di progetti di energia eolica offshore occuperà fino a 5 mila chilometri quadrati di spazio marino, lo 0,46 per cento del totale. I Poem vengono rinnovati ogni sei anni e quindi quelli appena approvati saranno in vigore fino al 31 dicembre 2027. Alla conferenza stampa che ha fatto seguito alla riunione dell'esecutivo, la ministra della Transizione ecologica, Teresa Ribera, ha sottolineato che l'obiettivo di questi primi piani per il periodo 2022-2027 è quello di raggiungere uno sviluppo sostenibile degli usi del mare in modo da ottenere una coesistenza delle attività nelle cinque demarcazioni marine spagnole. (Spm)